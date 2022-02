Inter, il nuovo sponsor fa vacillare il rapporto con Nike: la situazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’accordo di sponsorizzazione con Moncler apre uno scontro tra Inter e Nike. Secondo Calcio e Finanza Nike ha considerato la partnership tra il club nerazzurro e il brand italiano di origini francesi una violazione dell’accordo firmato con la stessa società. Inter, il rapporto con Nike inizia a vacillareIl comunicato dell’Inter: “In base all’accordo di sponsorizzazione con Nike, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali, a seguito della firma dell’accordo di sponsorizzazione con Moncler, Nike ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’accordo diizzazione con Moncler apre uno scontro tra. Secondo Calcio e Finanzaha considerato la partnership tra il club nerazzurro e il brand italiano di origini francesi una violazione dell’accordo firmato con la stessa società., ilconinizia aIl comunicato dell’: “In base all’accordo diizzazione con, potremmo stipulare accordi con marchi di abbigliamento e calzature limitati all’abbigliamento formale e alle scarpe formali, a seguito della firma dell’accordo diizzazione con Moncler,ci ha formalmente comunicato che intende ridurre la commissione base di 1 milione di euro ...

