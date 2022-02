Inter | il futuro di De Vrij è lontano da Milano | la situazione

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefan desempre piùdall‘. Il centrale olandese, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe partire in estate. Stefan DedifensoreIl difensore finora è la vera delusione stagionale nel reparto difensivo di Simone Inzaghi con prestazioni spesso altalenanti. Deessa a diversi club in Europa, dal Barcellona al Tottenham dove ritroverebbe Antonio Conte, fino alla suggestione Roma con Josè Mourinho. L’nel frattempo pensa già al sostituto: il primo nome sul taccuino di Marotta è quello di Gleison Bremer.

Ultime Notizie dalla rete : Inter futuro

... con Gosens -a seguire. Senza dimenticare anche l'investimento importante per un giovane ... Calciomercato Juventus,Tielemans: Rodgers apre all'addio Tielemans © LaPresseLa Juventus sta ...L'di Inzaghi, candidata allo scudetto bis, riceve il Liverpool di Klopp che ha perso la scia del Man City ma presenta il solito schieramento agguerrito, con Diogo Jota in grande spolvero. ...Poi ne ha altri tre: un futuro senza fatiche in Europa ... La carta debole, il due di picche, è una rosa meno attrezzata di alternative rispetto a Inter e Napoli e la conseguente paura che penderà ...Poi ne ha altri tre: un futuro senza fatiche in Europa ... La carta debole, il due di picche, è una rosa meno attrezzata di alternative rispetto a Inter e Napoli e la conseguente paura che penderà ...