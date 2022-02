Intee | Bastoni migliora e punta il Liverpool | domani giorno decisivo

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessandropronto a rientrare per Inter-In vista della partita di andata degli ottavi di finale della Champions League, Simone Inzaghi potrebbe ritrovare Alessandro. Il difensore si è fatto male nel match di Coppa Italia contro la Roma ed ora sembra già pronto per tornare in campo: decisiva in tal senso sarà la rifinitura in programma. “Il difensore ha iniziato a forzare lavorando per metà seduta col gruppo ad Appiano Gentile, ma bisogna capire se potrà presentarsi al top della condizione contro Mohamed Salah. Per questo motivo, Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian restano in preallarme per completare la difesa con Milan Skriniar e Stefan de Vrij”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine.