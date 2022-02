Inquinamento da pneumatici | migliori e peggiori brand | modelli e misure

Leggi su cityroma

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono grandi le differenze tra una marca e l’altra di gomme anche per quanto riguarda il rilascio di particelle inquinanti di gomma nell’ambiente. Queste sono le conclusioni tratte da uno studio realizzato dall’automobil-club tedesco ADAC sul fenomeno dell’abrasione deia contatto con la superficie stradale. I rifiuti di plastica inquinano l’ambiente e la maggior parte delle emissioni di microplastica deriva proprio dall’abrasione delle gomme delle auto. La pericolosità delle particelle prodotte dall’utilizzo deinon riguarda tanto l’aria inalata dall’uomo, in quanto solo una piccolissima parte di queste rimane nell’atmosfera a lungo e si tratta di particolato con un diametro grossolano, che non penetra in profondità nel tratto respiratorio. Il problema deriva però dall’dell’ambiente: i residui di ...