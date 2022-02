Iniesta | “Vorrei tornare e aiutare il Barcellona Mi piacerebbe diventare allenatore o direttore sportivo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “È difficile sapere cosa accadrà in futuro, ma miperil. Mi piace pensare da calciatore, ma il tempo corre contro di me e non cosa farò quando mi ritirerò. Mi“. Così Andres, storico centrocampista delora in forza al Vissel Kobe, in Giappone. Sul suo ex compagno di reparto e attuale tecnico dei blaugrana Xavi,commenta: “Voglio che la squadra faccia bene e torni a vincere. Ogni cosa ha bisogno del suo tempo, col tempo si vedranno gli effetti positivi e si vedranno i risultati. Bisogna crescere e sperare che ci sia anche un po’ di fortuna. Non sappiamo se i successi ...