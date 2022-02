Infortunio Pobega | operazione al naso Le ultime verso il Derby

Advertising

CalcioNews24 : #Torino, operazione per #Pobega - Rougenoir1978 : @AndreFerra84 Credo nuovo infortunio, comunque vediamo, se Paolo pensa che sia adatto allora va bene anche a me. To… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Pobega

... ma il gol viene annullato tramite VAR per un fuorigioco considerato attivo di. E per ... la cui stagione si può considerare conclusa dopo l'ultimo grave. Aggiungiamo anche l'...... gli squalificati Lukic e Mandragora, ma rimanda l'esordio di Ricci: congioca Linetty, a ... In panchina si rivede Belotti, convocato a distanza di due mesi e mezzo dal gravepatito a ...Secondo posto invece per Andrea Belotti, scelto da 196 lettori, che ritorna a muovere la sua classifica nel TN Award nel suo primo match dopo l'infortunio. Terzo gradino del podio per Tommaso Pobega ...(Calciomercato.com) L’infortunio di Praet costringe Juric a trovare soluzioni ... glielo ha annullato per un piede in fuori gioco di Pobega". Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino. "Hanno ...