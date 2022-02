Incidenza Covid, Bergamo sempre più giù Meglio di noi solo la provincia di Cosenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel nostro territorio 413,7 casi ogni 100mila abitanti: penultimi a livello nazionale. Il «Papa Giovanni» punta ad aumentare l’attività. Pezzoli: persi 60 interventi a settimana Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel nostro territorio 413,7 casi ogni 100mila abitanti: penultimi a livello nazionale. Il «Papa Giovanni» punta ad aumentare l’attività. Pezzoli: persi 60 interventi a settimana

Advertising

Agenzia_Ansa : Questa settimana cala a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allert… - GPTurchi : RT @filippocecchin2: @cangelmar @sabrimaggioni Muoiono di covid, e non dovrebbe succedere; ma gli invasati dell'obbligo si scherniscono con… - sabrimaggioni : RT @filippocecchin2: @cangelmar @sabrimaggioni Muoiono di covid, e non dovrebbe succedere; ma gli invasati dell'obbligo si scherniscono con… - fisco24_info : Covid Germania oggi, 76.465 contagi e 42 morti: (Adnkronos) - Incidenza a 1.459,8 - cangelmar : RT @filippocecchin2: @cangelmar @sabrimaggioni Muoiono di covid, e non dovrebbe succedere; ma gli invasati dell'obbligo si scherniscono con… -