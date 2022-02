Incidente sul lavoro a Puglianello: morto trasportatore travolto da tubolari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPuglianello (Bn) – Grave Incidente sul lavoro questa mattina a Puglianello. Un trasportatore del 1979, è rimasto ucciso dopo essere stato travolto dai tubolari che stava caricando sul camion. Le sue condizioni sono state definite molto gravi dai primi soccorritori che hanno avviato le procedure di soccorso sul posto prima di procedere al trasferimento in Ospedale. Sul luogo dell’Incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gravesulquesta mattina a. Undel 1979, è rimasto ucciso dopo essere statodaiche stava caricando sul camion. Le sue condizioni sono state definite molto gravi dai primi soccorritori che hanno avviato le procedure di soccorso sul posto prima di procedere al trasferimento in Ospedale. Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro a Pistoia, un operario muore investito da un carrello. L'infortunio in una cartiera a San Mar… - emergenzavvf : ?? #Milano incidente sul lavoro: due operai sono precipitati nel vano ascensore nel cantiere di un palazzo, a viale… - tusciatimes : Incidente sul lavoro in una cava a Tuscania - TV7Benevento : 43ENNE PERDE LA VITA PER INCIDENTE SUL POSTO DI LAVORO - - anteprima24 : ** #Incidente sul #Lavoro a #Puglianello: morto #Trasportatore travolto da #Tubolari ** -