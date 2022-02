In Sardegna si punta al turismo Lgbt+ 

(Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - Potrebbe ammontare a circa 83 milioni di euro all'anno, in, secondo l'associazione di promozione sociale 'Baa Bà', il giro d'affari dell'indotto legato alLgbt+. Per incentivare questa nicchia, nasce il progetto 'Sardinia Friendly', idea di Michele Pipia, presidente dell'associazione promotrice, per offrire servizi turistici mirati anche viaggiatori e viaggatrici lesbiche, gay, bisessuali e transgender. "IlLgbt", evidenzia Pipia, "vale 8,3 miliardi di euro a livello europeo e circa 200 miliardi di dollari a livello mondiale. Noi abbiamo fatto una stima e già in questi ultimi anni c'è stato un cospicuo interesse verso la. Quello che vogliamo fare ère ad almeno all'1% dell'indotto prodotto in Europa, che vorrebbe dire 83 milioni di euro". Rispetto alle ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Per Pipia, 'a parte qualche battuta poco gradevole, dettata dall'ignoranza, in linea di massima, innon ci sono fortunatamente grandi discriminazioni verso persone Lgbt'. 'Per favorire ...... dove è quasi impossibile uscire verso Cagliari in orario dirientrando da viale Marconi. Apriamo un forum sul giornale, vogliamo vederci chiaro: possibilmente con lampioni e segnaletica all'...Il turismo Lgbt+ vale 8 miliardi di euro a livello europeo e 200 miliardi di dollari nel mondo: si può lavorare meglio per portare una fetta di questo tesoro anche in Sardegna ... vacanza accogliente ...punta su un progetto di “Rigenerazione culturale, urbana ed economica”. Che è stato presentato a valere sull’avviso pubblico ai Comuni della Sardegna per la manifestazione di interesse finalizzata ...