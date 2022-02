In Liguria per una romantica fuga d'inverno (Di lunedì 14 febbraio 2022) romantica e poetica , dolce e sognante, tranquilla e accogliente: tanti aggettivi per un'unica regione, la Liguria , dove il sentimento più dolce sa manifestarsi in tutte le sue sfumature e all'amore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022)e poetica , dolce e sognante, tranquilla e accogliente: tanti aggettivi per un'unica regione, la, dove il sentimento più dolce sa manifestarsi in tutte le sue sfumature e all'amore ...

Advertising

NicolaMorra63 : 'Dialogo piacevole con #DiMaio' per Toti, presidente della regione Liguria. In vista della Federazione di Centro.… - RegLiguria : ?? @PixarLuca candidato agli #Oscar come Miglior film d'animazione! Un altro grande traguardo per il regista genoves… - BJLiguria : I timori per la guerra in Ucraina affossano le Borse: il Ftse Mib perde oltre il 3% dopo l'apertura -… - GiovanniToti : La #Liguria è sempre il posto giusto per innamorarsi. Buon #SanValentino da Siria e me! #14Febbraio ?? Archivio - lavocedigenova : Maltempo in Liguria, domani (14 febbraio) allerta gialla per neve -