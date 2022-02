“In gravidanza si possono raggiungere i 2000 metri di altitudine?” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Buongiorno, sono alla 17esima settimana di gravidanza. Parto per una mini vacanza di 3 giorni in montagna con tutta la famiglia. Vorrei prendere una funivia/ovovia per raggiungere i 2000 mt per una passeggiata e per poi pranzare con il resto della famiglia. La funivia parte da 1250 mt e arriva a 2000 mt. Posso prenderla tranquillamente o ci sono controindicazioni. Sono abituata a camminare in montagna anche ad altitudini superiori. Ringrazio molto per la gentilezza Buona giornata. Sara. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Buongiorno, sono alla 17esima settimana di. Parto per una mini vacanza di 3 giorni in montagna con tutta la famiglia. Vorrei prendere una funivia/ovovia permt per una passeggiata e per poi pranzare con il resto della famiglia. La funivia parte da 1250 mt e arriva amt. Posso prenderla tranquillamente o ci sono controindicazioni. Sono abituata a camminare in montagna anche ad altitudini superiori. Ringrazio molto per la gentilezza Buona giornata. Sara. L'articolo proviene daOnLine.

Ultime Notizie dalla rete : gravidanza possono Cardiopatie congenite per 1 neonato su 100, Sin - Sicp 'Serve prevenzione' Le cardiopatie congenite sono patologie che, talvolta, possono essere diagnosticate durante la gravidanza. Le ecografie di primo livello sono in grado di identificare tutti i tipi di cardiopatie ...

Come faccio a sapere se sono esente da ticket sanitario e posso non pagarlo nel 2022 ...05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio; Esenzione per reddito ; Esenzione per gravidanza. Esenzione per patologie . Tali esenzioni possono essere anche integrate ...

Assegno unico donne in gravidanza: quando si presenta domanda? Orizzonte Scuola In Italia l’aborto è ancora un diritto negato In Italia, l’interruzione volontaria della gravidanza è divenuta legale il 22 maggio del ... l’opinione pubblica internazionale ha potuto finalmente venire a conoscenza del grado di conservatorismo ...

Gravidanza a rischio, salvati mamma e feto Gravidanza choc a causa di un problema alla placenta ... anch’essi in grado di suscitare apprensione di tipo cardiaco-respiratorio. Insomma un mix che poteva essere letale. Per questo il coordinamento ...

