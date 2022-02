In due giorni quattro ragazzi tra i 20 e i 30 anni si sono suicidati in carcere. Quanti sono i giovani detenuti in Italia? (Di lunedì 14 febbraio 2022) In due giorni ci sono stati in Italia quattro suicidi in carcere. E dall’inizio dell’anno, poco più di un mese, dodici detenuti si sono tolti la vita, per un totale di un suicidio ogni quattro giorni. Lo denuncia il Sindacato del Corpo di Polizia Penitenziaria (S.PP.). Gli ultimi quattro sono tutti giovani tra i 20 e i 30 anni: un ragazzo di 25 anni a Palermo, una donna di 29 anni a Messina, un uomo di 33 anni a Monza e un giovane di 24 anni a Roma. Tutto ciò nel giro di 48 ore. Una “strage vergognosa – tuona il segretario generale S.PP. Aldo Di ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) In duecistati insuicidi in. E dall’inizio dell’anno, poco più di un mese, dodicisitolti la vita, per un totale di un suicidio ogni. Lo denuncia il Sindacato del Corpo di Polizia Penitenziaria (S.PP.). Gli ultimituttitra i 20 e i 30: un ragazzo di 25a Palermo, una donna di 29a Messina, un uomo di 33a Monza e un giovane di 24a Roma. Tutto ciò nel giro di 48 ore. Una “strage vergognosa – tuona il segretario generale S.PP. Aldo Di ...

Coninews : 'È stata una bella prova, l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento… - borghi_claudio : Il fatto di vedere gente come @Libero_official che sul green pass diceva totalmente l'opposto fino a due giorni fa… - ItaliaTeam_it : Due giorni dopo lo storico oro nel doppio misto, torna il curling con l’esordio della squadra maschile. Ma tra il g… - TrokiPotterhead : Almeno mi basta non dormire per due giorni e poi nel bene o nel male me lo tolgo dai coglioni e posso morire dentro per una materia diversa - grimmycullivan : Per compensare a questo san vale di merda mi sono comprata 50 penne colorate a tipo 11 euro come minimo mi durerann… -