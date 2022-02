In arrivo un nuovo vaccino (tutto italiano) contro ogni variante del Covid-19 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – La speranza di poter arrivare ad un vaccino efficace contro tutte le varianti del virus SarsCoV2 si fa più concreta. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha infatti messo a punto un nuovo prototipo di vaccino basato su una proteina comune a tutte le varianti ed i test preclinici condotti su topi ne hanno evidenziato l’efficacia. L’auspicio è che questo nuovo studio possa trovare conferme successive anche nei test sull’uomo, rappresentando così una svolta nella lotta alla pandemia. Infatti, anche se la curva dei contagi conferma il trend di discesa in atto da alcune settimane, la vaccinazione resta un’arma fondamentale per porre un freno definitivo all’epidemia di Covid-19. Ad oggi, ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, “il 91% delle persone sopra i 12 anni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – La speranza di poter arrivare ad unefficacetutte le varianti del virus SarsCoV2 si fa più concreta. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha infatti messo a punto unprototipo dibasato su una proteina comune a tutte le varianti ed i test preclinici condotti su topi ne hanno evidenziato l’efficacia. L’auspicio è che questostudio possa trovare conferme successive anche nei test sull’uomo, rappresentando così una svolta nella lotta alla pandemia. Infatti, anche se la curva dei contagi conferma il trend di discesa in atto da alcune settimane, la vaccinazione resta un’arma fondamentale per porre un freno definitivo all’epidemia di-19. Ad oggi, ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, “il 91% delle persone sopra i 12 anni ...

