In Argentina | esistenze marginali e sommerse

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Argentina esistenze

Il Capoluogo

"Mentre contempliamo le immagini spezzate del Signore Gesù e dei suoi Santi " prosegue il testo - , non possiamo fare a meno di pensare a tante persone le cuisono anch'esse spezzate e ...Palmerini), vengono espressi i valori essenziali dell'emigrazione abruzzese in terra, ... pur nelle divisioni e tragedie di tante, che non hanno realizzato il loro sogno di riscatto.Se Sarlo paragona la «sorprendente» Almada a Carson McCullers, Tabarovsky considera l’autrice «una delle apparizioni più interessanti – se non la più interessante – dell’ultima narrativa argentina ...L’Argentina supera 1-0 la Colombia ... cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il ...