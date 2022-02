In Afghanistan è crisi umanitaria, attori italiani lanciano raccolta fondi (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Afghanistan è crisi umanitaria, attori italiani e persone del mondo della cultura lanciano raccolta fondi In Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe Usa, la popolazione è nuovamente sotto il governo talebano, che sta lentamente reintroducendo restrizioni e affamando la popolazione. L’agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) ha lanciato l’allarme: “23 milioni di persone soffrono la fame, sono privi di beni di prima necessità e il sistema sanitario è al collasso”. A ciò si aggiungono le difficili condizioni climatiche che mette a rischio la sopravvivenza dei più vulnerabili. L’UNHCR ha così lanciato la campagna “Non lasciamoli soli”, che dal 13 febbraio al 6 marzo, premette donazioni tramite il numero 45588. Leggi anche: UCRAINA, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ine persone del mondo della culturaIn, dopo il ritiro delle truppe Usa, la popolazione è nuovamente sotto il governo talebano, che sta lentamente reintroducendo restrizioni e affamando la popolazione. L’agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) ha lanciato l’allarme: “23 milioni di persone soffrono la fame, sono privi di beni di prima necessità e il sistema sanitario è al collasso”. A ciò si aggiungono le difficili condizioni climatiche che mette a rischio la sopravvivenza dei più vulnerabili. L’UNHCR ha così lanciato la campagna “Non lasciamoli soli”, che dal 13 febbraio al 6 marzo, premette donazioni tramite il numero 45588. Leggi anche: UCRAINA, ...

