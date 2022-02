Imprese, la Gran Bretagna guarda al modello italiano della legge Marcora (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Presto la Gran Bretagna potrebbe adottare una norma per sostenere il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori. Una legge Marcora, quindi, anche oltre Manica, che dia impulso alla nascita e allo sviluppo di Imprese cooperative. Per questo John Glen, Economic secretary to the Treasury in Gran Bretagna ha incontrato una delegazione del Co-operative Party, affiliato dal 1927 al partito Laburista, e Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, società finanziaria partecipata e vigilata dal Mise, in prima linea per promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese cooperative secondo il modello del workers buyout. Un modello di intervento ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Presto lapotrebbe adottare una norma per sostenere il recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori. Una, quindi, anche oltre Manica, che dia impulso alla nascita e allo sviluppo dicooperative. Per questo John Glen, Economic secretary to the Treasury inha incontrato una delegazione del Co-operative Party, affiliato dal 1927 al partito Laburista, e Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi-Cooperazione Finanza Impresa, società finanziaria partecipata e vigilata dal Mise, in prima linea per promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo dicooperative secondo ildel workers buyout. Undi intervento ...

