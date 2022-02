Il trailer de “Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere” (Di martedì 15 febbraio 2022) Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale di una delle serie più attese del 2022, "Il signore degli anelli: Gli anelli del potere". Lo spot di 60 secondi ha offerto agli spettatori del Super Bowl i primissimi scorci audio-visivi sulla mitica Seconda Era di J.R.R. Tolkien, svelando una leggenda tutta nuova in arrivo da Amazon Studios e dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che avrà inizio il prossimo 2 settembre. Il teaser trailer mostra alcuni dei personaggi - Elfi, Nani e Uomini - interpretati dall'ensamble cast della serie e alcuni dei luoghi che spaziano nell'Arda, e conduce il pubblico in un viaggio pieno di azione, di meraviglia ed emozione, con la magnificenza dello stile cinematografico.video width="746" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 febbraio 2022) Prime Video ha svelato il primo teaserufficiale di una delle serie più attese del 2022, "Il: Glidel". Lo spot di 60 secondi ha offerto agli spettatori del Super Bowl i primissimi scorci audio-visivi sulla mitica Seconda Era di J.R.R. Tolkien, svelando una leggenda tutta nuova in arrivo da Amazon Studios e dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che avrà inizio il prossimo 2 settembre. Il teasermostra alcuni dei personaggi - Elfi, Nani e Uomini - interpretati dall'ensamble cast della serie e alcuni dei luoghi che spaziano nell'Arda, e conduce il pubblico in un viaggio pieno di azione, di meraviglia ed emozione, con la magnificenza dello stile cinematografico.video width="746" ...

