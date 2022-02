Il senatore Cerno si confessa a La7 | “Sono stato molestato da un educatore per quasi due anni in maniera violenta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “È la prima volta che lo racconto: da giovane fui moleda unperdue, anche in”. A raccontarlo èil giornalista edel Pd, Tommaso, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7. In studio si stava parlando del caso delle molestie avvenute nella scuola di Castrolibero, in provincia di Cosenza. “Ammiro questi giovani – ha dettorivolto alle studentesse e agli studenti collegati dal Comune calabro, che hanno occupato l’istituto – un applauso a tutti loro. Li rispetto e li invidio. Per denunciare questo genere di cose ci vuole un grande coraggio. Io, questo coraggio, non lo ebbi”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.