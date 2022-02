Il San Valentino di De Ligt. Canta "L'Italiano" di Totò Cutugno con la fidanzata Annekee VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima la grande prestazione con l'Atalanta (dove è stato decisivo con i suoi interventi a bloccare le avanzate degli orobici), poi il momento romantico insieme alla fidanzata Annekee . Matthijs De Ligt... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima la grande prestazione con l'Atalanta (dove è stato decisivo con i suoi interventi a bloccare le avanzate degli orobici), poi il momento romantico insieme alla. Matthijs De...

Advertising

francescacheeks : Gli altri: domani è San Valentino ?? io: domani presentano la nuova AlphaTauri !!!! - juventusfc : Oggi è San Valentino ?? Le più belle dediche per la vostra metà ve le regaliamo noi. Scegliete la vostra preferita ?? - NetflixIT : Buon San Valentino anche a tutti coloro che cercano ancora l’anima gemella con gli stessi gusti in fatto di serie tv. - 4CTMY4G3 : RT @quell0ch3p3ns0: San Valentino è il 14 febbraio perché 14 é la metà di 28 larry is real - darveyfeels_ : Il mio Amante di San Valentino su Twitter 2022 sarà: @secrethidinspot Trova il tuo su -