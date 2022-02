Il principe Harry al Super Bowl? Una foto clamorosa dalle tribune | voci impazzite su Meghan Markle | occhio al dettaglio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Fermi tutti: è sparita. Ilinfatti ha assistito ala Los Angeles, la scorsa notte, insieme alla cugina, lassa Eugenie. Ma della moglie non c'era traccia. Insieme almolte star, tra cui Kendall Jenner, Jay-Z e Justin Bieber. E la circostanza ha ovviamente scatenato il gossip: perchénon c'era? Il caso rimbalzava su Twitter, dove inizialmente alcuni utenti avevano scambiato Eugenie per, ma come detto della Duchessa non vi era traccia.ed Eugenie, di 31 anni, erano accomodati su lussuosi sedili in pelle, in un palco privato, sul volto la mascherina. Insomma, uno di quegli eventi glamour a cui di solito ...