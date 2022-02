Il primo teaser della serie Il Signore degli Anelli | The Rings of Power è pazzesco

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Con un costo di produzione stimato di 1 miliardo di dollari per cinque stagioni, laAmazon Prime Video Il- Glidel potere è destinata ad essere quella più costosa di tutti i tempi. Durante il Super Bowl 2022,sono uscite le sue prime immagini formatotrailer ( 60 secondi di video ricco d'azione, che ti porta in giro nella nuova versioneTerra di Mezzo e finalmente permette di vedere un po' tutti i volti del cast) Il mondo è cambiato. Lo sento nell'acqua. Lo sento nella terra. Lo sento nell'aria. E tutti abbiamo potuto vederlo ... nel bel mezzo del Super Bowl! Il nuovo progetto ci porta nella Seconda Era, ovvero il periodo di tempo che precede di migliaia di anni la trilogia de Il...

Durante il Super Bowl di questa notte, è stato svelato il primo teaser trailer ufficiale della serie più attesa del 2022. Elfi, Nani e Uomini tornano a condurre gli ...
Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale della sua serie più attesa del 2022, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Lo spot di 60 secondi ha offerto agli spettatori del Super ...