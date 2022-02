Il primario di Pisa | cinquemila trapianti in 50 anni | mezzo secolo di vite salvate

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il professor Ugo Boggi ripercorre la storia della chirurgia d’eccellenza in Toscana: dalle donazioni di rene agli interventi col robot da Vinci. Il futuro? «In laboratorio per organi compatibili»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : primario Pisa

Il Tirreno

... in alto a sinistra, troviamo il modulo fotografico che incorpora: Sensoreda 50 MP, 1,0 ... Tommaso Lenci Salve sono un blogger laureato in Economia Aziendale presso l'università die ...Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni,di infettivologia al Policlinico Tor ... direttore Unità di virologia Azienda ospedaliera universitaria di, vicepresidente della ...Il futuro? «In laboratorio per organi compatibili» Pisa festeggia 50 anni dal primo trapianto d’organo. Cinquanta anni di attività, con 5000 trapianti, fra cui più di 400 di pancreas ...Possiamo considerarla come l’antenata della nostra scuola primaria che Galileo frequentò dal 1569 al 1574". Come funzionava la scuola a quei tempi a Pisa? "Si comprende come funzionava la scuola ...