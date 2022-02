Il medico le nega l’esenzione dal vaccino: reazione furibonda di una paziente a Macerata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Follia in uno studio medico di Macerata dove una paziente ha fatto irruzione e ha messo a soqquadro il locale. Scaraventando a terra un pc portatile, il monitor e lanciando altri oggetti per aria. La furia della donna è scattata dopo il rifiuto della dottoressa di esentarla dal vaccino, senza adeguata documentazione: analisi, test, anamnesi e quant’altro possa indurre un medico a sconsigliare il vaccino anti-Covid. In assenza di tali “pezze d’appoggio”, il medico non può far nulla. Non ottiene l’esenzione dal vaccino e devasta lo studio medico Il medico è la 32enne Laura Sarnari, medico di medicina generale, che ha denunciato l’accaduto al TgCom: “È una situazione insostenibile. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Follia in uno studiodidove unaha fatto irruzione e ha messo a soqquadro il locale. Scaraventando a terra un pc portatile, il monitor e lanciando altri oggetti per aria. La furia della donna è scattata dopo il rifiuto della dottoressa di esentarla dal, senza adeguata documentazione: analisi, test, anamnesi e quant’altro possa indurre una sconsigliare ilanti-Covid. In assenza di tali “pezze d’appoggio”, ilnon può far nulla. Non ottienedale devasta lo studioIlè la 32enne Laura Sarnari,di medicina generale, che ha denunciato l’accaduto al TgCom: “È una situazione insostenibile. ...

