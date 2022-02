Il libero pensiero è (di nuovo) in terapia intensiva (Di lunedì 14 febbraio 2022) Negli ultimi tempi, il libero pensiero non sembra godere di ottima salute. Se lo intendiamo come “l’uso dell’intelligenza nel tentare di scoprire il significato di qualsivoglia asserzione, nell’esaminare la natura delle prove a suo favore o ad essa contrarie, e nel giudicarla in base alla forza o alla debolezza delle prove”, è innegabile che esso sia uscito notevolmente indebolito dalla pandemia e dalla criminalizzazione di ogni posizione dissenziente, anche quella che si limita a sollevare dubbi ragionevoli, che ne è seguita. Riscoprire Discorso sul libero pensiero (Liberilibri) di Anthony Collins può essere un utile esercizio di vigilanza sulla questione. Gli avversari di Anthony Collins, nell’Inghilterra del Settecento, non erano esattamente provvedimenti governativi limitanti la libertà degli individui: piuttosto ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Negli ultimi tempi, ilnon sembra godere di ottima salute. Se lo intendiamo come “l’uso dell’intelligenza nel tentare di scoprire il significato di qualsivoglia asserzione, nell’esaminare la natura delle prove a suo favore o ad essa contrarie, e nel giudicarla in base alla forza o alla debolezza delle prove”, è innegabile che esso sia uscito notevolmente indebolito dalla pandemia e dalla criminalizzazione di ogni posizione dissenziente, anche quella che si limita a sollevare dubbi ragionevoli, che ne è seguita. Riscoprire Discorso sul(Liberilibri) di Anthony Collins può essere un utile esercizio di vigilanza sulla questione. Gli avversari di Anthony Collins, nell’Inghilterra del Settecento, non erano esattamente provvedimenti governativi limitanti la libertà degli individui: piuttosto ...

