Il Guardian non si spiega come mai Napoli non si strappi i capelli per l’addio di Insigne

Carmine, otto anni, e Christian, sei, sono i figli di Insigne. Il Guardian, nell'edizione online, ha raccontato che dopo l'errore dal dischetto nella partita contro il Torino, i suoi figli si sono offerti di impartirgli qualche lezione su come tirare i calci di rigore. Era ottobre. Da allora il capitano del Napoli ha fatto quattro su quattro. Con l'Inter Insigne ha battuto Handanovic con un calcio di rigore sicuro, colpendo la palla con forza. Il portiere nerazzurro ha intuito, ma non ha potuto sventare il vantaggio dei partenopei. Forse i bambini gli hanno dato qualche buona indicazione. Il Guardian scrive che la vicenda di Insigne ha – apparentemente – qualcosa in comune (in realtà niente, aggiungiamo noi del Napolista) con quella di Francesco Totti ...

