Il giorno di San Valentino in Fvg 458 nuovi contagi e 8 decessi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 110 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 3.720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (9,35%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 401. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18.56%), seguita dalla 50-59 (18.12%) e 30-39 (13.32%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: un uomo di 95 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Casarsa (deceduta in ospedale), un uomo di 92 anni di Udine (deceduto in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.049 tamponi molecolari sono stati rilevati 110, con una percentuale di positività del 5,36%. Sono inoltre 3.720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (9,35%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 401. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (18.56%), seguita dalla 50-59 (18.12%) e 30-39 (13.32%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: un uomo di 95 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Casarsa (deceduta in ospedale), un uomo di 92 anni di Udine (deceduto in ...

