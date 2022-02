Il giallo sulla manifestazione No vax del 14 febbraio a Roma: «Tutti al Circo Massimo». «No, a piazza Venezia» – Il video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una manifestazione No vax con tanto di “marcia su Roma”. Ma con due location: il Circo Massimo e piazza Venezia. È quella che stanno organizzando diverse anime del movimento No Green pass. L’appuntamento era stato fissato a Montecitorio, dove sarebbero dovuti arrivare anche i camion di un Freedom Convoy all’italiana che invece è stato nel frattempo dirottato a Bruxelles. Ma c’è un appuntamento per oggi al Circo Massimo alle 14: nelle ultime ore le chat dei No vax su Telegram segnalano le regole per sfuggire ai controlli. L’iniziativa, autorizzata dalla questura della Capitale, è stata promossa dal Movimento politico Fronte di liberazione nazionale dell’ex generale dei carabinieri, Antonio Pappalardo. Si prevede la presenza di 200 persone, ma il tam ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) UnaNo vax con tanto di “marcia su”. Ma con due location: il. È quella che stanno organizzando diverse anime del movimento No Green pass. L’appuntamento era stato fissato a Montecitorio, dove sarebbero dovuti arrivare anche i camion di un Freedom Convoy all’italiana che invece è stato nel frattempo dirottato a Bruxelles. Ma c’è un appuntamento per oggi alalle 14: nelle ultime ore le chat dei No vax su Telegram segnalano le regole per sfuggire ai controlli. L’iniziativa, autorizzata dalla questura della Capitale, è stata promossa dal Movimento politico Fronte di liberazione nazionale dell’ex generale dei carabinieri, Antonio Pappalardo. Si prevede la presenza di 200 persone, ma il tam ...

Advertising

girpelliano : -manca giallo per Szczesny e sulla respinta sembra che De Ligt colpisca prima con il braccio. [Gazzetta dello Spor… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Le moviole di #AtalantaJuventus: - manca giallo per #Szczesny e sulla respinta sembra che #DeLigt colpisca prima con il br… - capuanogio : Le moviole di #AtalantaJuventus: - manca giallo per #Szczesny e sulla respinta sembra che #DeLigt colpisca prima c… - il_paro : RT @Avv_Bianco_Nero: Gomitata di Demiral no giallo “braccio sulla nuca” per @DAZN_IT ?? - stefano_baldi : @SkySport al Gasp l'arbitro ha rubato la partita. Sulla prima conclusione a rete di Boga il n.4 interrompe il tiro… -