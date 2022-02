Il furgone si schianta contro un albero: ragazzo di 16 anni muore durante lo stage lavorativo (Di lunedì 14 febbraio 2022) SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti , dove un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente avvenuto in via Fornace . Il ragazzo era impegnato in uno stage lavorativo in una ditta ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti , dove undi 16è morto in un incidente avvenuto in via Fornace . Ilera impegnato in unoin una ditta ...

Advertising

Mariang68677283 : RT @caroliarita: Un altro ragazzo morto per uno stage ?? non ci sono parole. Una vita spezzata troppo presto @corriereadriatico.it: Il furgo… - caroliarita : Un altro ragazzo morto per uno stage ?? non ci sono parole. Una vita spezzata troppo presto @corriereadriatico.it: I… - infoitinterno : Il furgone si schianta contro un albero: ragazzo di 16 anni muore durante lo stage lavorativo - infoitinterno : Furgone si schianta contro un albero, muore il passeggero: è un 16enne - bizcommunityit : Il furgone impazzito esce di strada e si schianta contro un albero: muore un ragazzo di 16 anni, ferito il con -