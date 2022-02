Il fratello di Liliana non ha dubbi: “Uccisa da un familiare per soldi” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci sarebbe il movente, ci sarebbe anche un ipotetico assassino. Sergio Resinovich non ha dubbi e presenta in procura una memoria, facendo nomi e cognomi e fornendo indicazioni a chi indaga. Liliana non si sarebbe mai tolta la vita, è stata Uccisa: di questo tutti i suoi familiari, a parte il marito Sebastiano, ne sono convinti. Non c’entrerebbe probabilmente, a detta di Sergio, l’amicizia che Liliana aveva con Claudio, ma il motivo di questo omicidio si legherebbe al denaro. Nel frattempo le indagini vanno avanti e, lo ricordiamo, nel registro degli indagati non c’è nessun nome. Un vero e proprio giallo a due mesi dalla morte di Liliana. Secondo altre fonti, il testo portato in procura non fa accuse dirette, ma crea suggestioni che rimandano a Piergiorgio, figlio del cognato Sebastiano. Le voci che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci sarebbe il movente, ci sarebbe anche un ipotetico assassino. Sergio Resinovich non hae presenta in procura una memoria, facendo nomi e cognomi e fornendo indicazioni a chi indaga.non si sarebbe mai tolta la vita, è stata: di questo tutti i suoi familiari, a parte il marito Sebastiano, ne sono convinti. Non c’entrerebbe probabilmente, a detta di Sergio, l’amicizia cheaveva con Claudio, ma il motivo di questo omicidio si legherebbe al denaro. Nel frattempo le indagini vanno avanti e, lo ricordiamo, nel registro degli indagati non c’è nessun nome. Un vero e proprio giallo a due mesi dalla morte di. Secondo altre fonti, il testo portato in procura non fa accuse dirette, ma crea suggestioni che rimandano a Piergiorgio, figlio del cognato Sebastiano. Le voci che ...

