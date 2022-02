Il fisioterapista della Goggia: «Sofia è all’80% della condizione. Così può vincere l’oro olimpico» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gigi Devizzi, il fisioterapista del gruppo élite della nazionale femminile di sci, che ha seguito Sofia Goggia nella riabilitazione post infortunio. «Sofia è al 70-80 per cento della condizione. E all’80 per cento della condizione può vincere l’oro olimpico». «Sono ottimista, anche se bisogna ancora fare i conti con i tempi fisiologici di recupero. C’è da dire però che in questi giorni i progressi fatti da Sofia sono stati davvero importanti. Appena arrivata la trattavo anche quattro volte al giorno, la prima alle 6.30 nell’hospitality prima di prendere la seggiovia e salire ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gigi Devizzi, ildel gruppo élitenazionale femminile di sci, che ha seguitonella riabilitazione post infortunio. «è al 70-80 per cento. E all’80 per centopuò». «Sono ottimista, anche se bisogna ancora fare i conti con i tempi fisiologici di recupero. C’è da dire però che in questi giorni i progressi fatti dasono stati davvero importanti. Appena arrivata la trattavo anche quattro volte al giorno, la prima alle 6.30 nell’hospitality prima di prendere la seggiovia e salire ...

Advertising

napolista : Il fisioterapista della #Goggia: «Sofia è all’80% della condizione. Così può vincere l’oro olimpico» Gigi Devizzi… - ilregginoit : L'assessore regionale alle Politiche sociali Tilde Minasi, in visita al Centro, ha assicurato che farà tutto il pos… - OA_Sport : #SCIALPINO C'è ottimismo nel clan azzurro sulle condizioni di Sofia Goggia. Le parole del fisioterapista della sele… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Il fisioterapista: 'Le condizioni della #Goggia? È all'80 per cento. Basta per vincere' #Beijing2022 #olympics https://t.c… - Gazzetta_it : Il fisioterapista: 'Le condizioni della #Goggia? È all'80 per cento. Basta per vincere' #Beijing2022 #olympics -