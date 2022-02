Il Cio si rifiuta di dare una medaglia alla più forte pattinatrice del mondo. Dopata, o forse no (Di lunedì 14 febbraio 2022) La pattinatrice Dopata che non lo è può gareggiare, ma se vince non sarà premiata. Se questa frase ha poco senso bisognerebbe chiederne conto al Cio, che sta mettendo su un papocchio olimpico come pochi altri nella storia. In breve: Kamila Valieva ha 15 anni è una delle più forti pattinatrici al mondo. forse la più forte. Fa pattinaggio artistico, non di velocità. Una “portata in alto dalle corde di Dio”, scrive il Whashington Post. E’ russa, e poiché la Russia è squalificata per doping di Stato, partecipa ai Giochi invernali di Pechino sotto il vessillo del Roc, Comitato Olimpico Russo. In pratica è la Russia ma non si può chiamarla Russia. Ebbene, Valieva è stata trovata positiva ad un test antidoping di due mesi fa, quindi prima delle Olimpiadi, non durante. Ai test cinesi risulta pulita. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lache non lo è può gareggiare, ma se vince non sarà premiata. Se questa frase ha poco senso bisognerebbe chiederne conto al Cio, che sta mettendo su un papocchio olimpico come pochi altri nella storia. In breve: Kamila Valieva ha 15 anni è una delle più forti pattinatrici alla più. Fa pattinaggio artistico, non di velocità. Una “portata in alto dalle corde di Dio”, scrive il Whashington Post. E’ russa, e poiché la Russia è squalificata per doping di Stato, partecipa ai Giochi invernali di Pechino sotto il vessillo del Roc, Comitato Olimpico Russo. In pratica è la Russia ma non si può chiamarla Russia. Ebbene, Valieva è stata trovata positiva ad un test antidoping di due mesi fa, quindi prima delle Olimpiadi, non durante. Ai test cinesi risulta pulita. Ha ...

