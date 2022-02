Il centrocampo | il tridente e il ruolo di Danilo | Juve | da Bergamo 3 anticipazioni di futuro

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel posticipo della 25ª giornata di Serie A, Atalanta epareggiano per 1 - 1: in gol Malinovsyi e. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Gewiss Stadium", Luca Bianchin

Nel posticipo della 25ª giornata di Serie A, Atalanta e Juve pareggiano per 1 - 1: in gol Malinovsyi e Danilo. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Gewiss Stadium", Luca BianchinIn avanti ilLeao - Diaz - Messias agisce a sostegno della punta Giroud. Linea difensiva a ... Giampaolo irrobustisce ilcon gli innesti di Ekdal e Vieira, Pioli cambia i tre uomini ...Foti in cabina di regia, De Rosa e Grieco interni di centrocampo. In attacco il tridente costituito da De Stefano, Capitan Scarpa e il Ninja Esposito. I padroni di casa rispondono con: Santangelo, ...Scelte che non hanno pagato e che hanno tolto filtro al centrocampo. Di contro Gasperini ha creato problemi alla difesa della Juventus con il tridente leggero Koopmeiners-Boga-Malinvoskyi, che ha ...