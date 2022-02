(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dovesse arrivare sul podio, eventualità molto probabile visto che è favorita per l’oro, lapattinatrice russanonricevere alcuna medaglia: lo ha stabilito il Comitato olimpico internazionale (Cio) dopo la decisione del Tas di revocare la sospensione della giovanissima atleta per essere risultataa un test antidoping dello scorso 25 dicembre. Domaniquindi partecipare alla gara di pattinaggio singolo femminile. In conferenza stampa il direttore generale del Tas, Matthieu Reeb, ha spiegato i motivi dietro la decisione, presa “su circostanze eccezionali”. Sono l’età dell’atleta, che avendo meno di 16 anni è una “persona protetta” secondo il codice internazionale, il “danno irreparabile” all’integrità e regolarità delle gare che una sospensione ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Kamila

Il primo round è andato a, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suoproseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove ...Mentre il Cio corre in qualche modo ai ripari, in attesa delle controanalisi: qualoraValieva fosse sul podio della gara femminile, nessuna premiazione verrebbe effettuata. Così come non verrà ...Il caso di Kamila Valieva, la 15enne positiva all’antidoping che potrà gareggiare lo stesso alle Olimpiadi Domani potrà quindi partecipare alla gara di pattinaggio singolo femminile. In conferenza ...Eppure è ciò che sta vivendo Kamila Valieva, 15enne stella del pattinaggio di figura. La giovanissima atleta russa, impegnata in questi giorni alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, è al centro di ...