Il Cantante Mascherato, Fiordaliso lancia uno spoiler? Le sue parole (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato ha dato il via la scorsa settimana alla sua terza edizione. Milly Carlucci per quest’anno ha voluto aggiungere qualche novità tra il suo staff. Tra le nuove presenze di questa stagione, infatti, c’è anche Arisa, che è già stata responsabile della prima eliminazione. Sarebbe stata proprio la Cantante a mandare la Gallina … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilha dato il via la scorsa settimana alla sua terza edizione. Milly Carlucci per quest’anno ha voluto aggiungere qualche novità tra il suo staff. Tra le nuove presenze di questa stagione, infatti, c’è anche Arisa, che è già stata responsabile della prima eliminazione. Sarebbe stata proprio laa mandare la Gallina … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chetempochefa : 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Canta… - Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - luciettinafab : RT @chetempochefa: 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Cantante M… - GiacomoCanullo : RT @chetempochefa: 'Polemiche Rai. Venerdì 11 febbraio giorno in cui decadeva l'obbligo della mascherina, la Rai ha trasmesso Il Cantante M… - SteZ387 : @LatuaPrincess Anche tu fai parte del cast del cantante mascherato? ?? -