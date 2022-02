Il “campo largo” che Letta vuole alle comunali e alle regionali è un’illusione ottica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attenzione alle illusioni ottiche. alle elezioni comunali della prossima primavera Enrico Letta vuol far correre il famoso “campo largo” imperniato sulla alleanza tra Pd e M5s. Il problema però è che nelle città quest’ultimo praticamente o è poca cosa o non esiste proprio. Quindi ci saranno liste di centrosinistra del Pd con alleati locali o liste civiche più che con altri partiti. Quindi se il messaggio che il segretario dem vuole far passare è quello di una rinnovata alleanza più o meno “strategica” che funziona e che il M5s è un soggetto vivo e vegeto deve fare attenzione perché i numeri lo smentirebbero: non sarà il partito di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Attenzioneillusioni ottiche.elezionidella prossima primavera Enricovuol far correre il famoso “” imperniato sullaanza tra Pd e M5s. Il problema però è che nelle città quest’ultimo praticamente o è poca cosa o non esiste proprio. Quindi ci saranno liste di centrosinistra del Pd conati locali o liste civiche più che con altri partiti. Quindi se il messaggio che il segretario demfar passare è quello di una rinnovataanza più o meno “strategica” che funziona e che il M5s è un soggetto vivo e vegeto deve fare attenzione perché i numeri lo smentirebbero: non sarà il partito di ...

Ultime Notizie dalla rete : campo largo Il "campo largo" che Letta vuole alle comunali e alle regionali è un'illusione ottica Attenzione alle illusioni ottiche. Alle elezioni comunali della prossima primavera Enrico Letta vuol far correre il famoso "campo largo" imperniato sulla alleanza tra Pd e M5s. Il problema però è che nelle città quest'ultimo praticamente o è poca cosa o non esiste proprio. Quindi ci saranno liste di centrosinistra del Pd ...

