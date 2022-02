Il cagnolino degli americani Marco Travaglio | l' insulto a Mario Draghi da Lilli Gruber | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La crisi tra Russia e Ucraina, con un attacco ordinato da Vladimir Putin sempre più vicino e drammaticamente probabile, irrompe anche a Otto e Mezzo, il programma condotto dasu La7. Ospite in collegamento ecco, il direttore del Fatto Quotidiano che conha da sempre un conto aperto. Dunque, la domanda della: "Che ruolo sta giocando l'Italia dinel trovare una soluzione alla crisi ucraina?". Occasione troppo ghiotta, per, per dar contro al premier e al governo. Occasione che infatti non si lascia sfuggire. "Mi pare un ruolo piuttosto marginale, quello che ha sempre avuto l'Italia - premette -. Anche la Francia stenta ad incidere: per ora la partita per quanto ...