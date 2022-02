Il Brentford presenta Eriksen allo stadio: brividi nel match contro il Crystal Palace [VIDEO] (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stata una giornata particolare in Premier League, il Brentford ha presentato allo stadio il nuovo acquisto Christian Eriksen. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-0, si tratta di un punto utile per muovere la classifica di entrambe. La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: l’omaggio a Christian Eriksen. L’ex Inter si è presentato ai nuovi tifosi, l’ingresso è stato veramente da brividi. Il danese è pronto a tornare in campo dopo il malore accusato durante la partita di Euro 2021 della Danimarca contro la Finlandia, il calciatore ha rischiato di morire per un arresto cardiaco. Dopo visite approfondite e l’operazione, è arrivata anche l’idoneità per tornare in campo. Il Brentford ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ stata una giornata particolare in Premier League, ilhatoil nuovo acquisto Christian. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 0-0, si tratta di un punto utile per muovere la classifica di entrambe. La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: l’omaggio a Christian. L’ex Inter si èto ai nuovi tifosi, l’ingresso è stato veramente da. Il danese è pronto a tornare in campo dopo il malore accusato durante la partita di Euro 2021 della Danimarcala Finlandia, il calciatore ha rischiato di morire per un arresto cardiaco. Dopo visite approfondite e l’operazione, è arrivata anche l’idoneità per tornare in campo. Il...

