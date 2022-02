Idee per San Valentino: ecco qualche consiglio per le coppie (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogni anno il mese di febbraio rappresenta un mese particolare: si festeggia il carnevale, si assiste allo show di Sanremo e poi c’è l’immancabile festa di San Valentino. Gli innamorati, quindi, devono sempre organizzarsi in tempo per riuscire a organizzare un San Valentino perfetto. La festa degli innamorati è ormai festeggiata in tutto il mondo ed è una festività con origini molto antiche. La storia di San Valentino risale infatti all’Antica Roma, quando nel 496 d.C. il Papa Gelasio I decise di istituire la festa di San Valentino il 14 febbraio, per rimpiazzare la festa pagana dei Lupercalia. Nel corso dei secoli la festa si è evoluta ed è arrivata oggi a rappresentare la festa dell’amore. Ma cosa si può organizzare per passare un buon San Valentino? Serata cinema: andare in sala o rimanere a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogni anno il mese di febbraio rappresenta un mese particolare: si festeggia il carnevale, si assiste allo show di Sanremo e poi c’è l’immancabile festa di San. Gli innamorati, quindi, devono sempre organizzarsi in tempo per riuscire a organizzare un Sanperfetto. La festa degli innamorati è ormai festeggiata in tutto il mondo ed è una festività con origini molto antiche. La storia di Sanrisale infatti all’Antica Roma, quando nel 496 d.C. il Papa Gelasio I decise di istituire la festa di Sanil 14 febbraio, per rimpiazzare la festa pagana dei Lupercalia. Nel corso dei secoli la festa si è evoluta ed è arrivata oggi a rappresentare la festa dell’amore. Ma cosa si può organizzare per passare un buon San? Serata cinema: andare in sala o rimanere a ...

