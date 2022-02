(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Casa Editrice: Astro Edizioni Collana: Manuali Genere: Manuale economico Pagine: 208 Prezzo: 14,90 € Dopo il successo del manuale “. Strategie e strumenti per ilin”, Idaoffre nuove e preziose informazioni, alla luce della recente evoluzione digital del settore, nell’opera “2.0 –ilin”. La via mediterranea alsi consolida nei suoi pilastri fondamentali, diventando ancora più smart, per aiutare il lettore a orientarsi nel “& Wine 2.0” e a comprendere le opportunità derivanti dalla realtà ...

Advertising

bizcommunityit : Ida Paradiso - “Food marketing 2.0 - Vendere il made in Italy nell’era digitale” #marketing - lifestyleblogit : Ida Paradiso - “Food marketing 2.0 - Vendere il made in Italy nell’era digitale” - - GazzettinoGolfo : #FoodMarketing20 #IdaParadiso - Food Marketing 2.0: Ida Paradiso presenta le nuove strategie del marketing enogastr… - amoiltrash : Mamma mia che noia Ida e Gemma. Due lagne che se sentono sante scese dal paradiso #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Paradiso

Adnkronos

A cura di Eugenio Pisani, fondatore di SPUN, esperto di UX Visual Designer, Mario Amura, fondatore di PHLAY, Direttore della fotografia,, autrice del libro Food Marketing 2.0, esperta di ...- 'Food marketing 2.0 - Vendere il made in Italy nell'era digitale'presenta la guida completa al food marketing Made in Italy, dalla teoria agli strumenti operativi, rivolta ...Dopo il successo del manuale “Food Marketing. Strategie e strumenti per il Made in Italy”, Ida Paradiso offre nuove e preziose informazioni, alla luce della recente evoluzione digital del settore, ...Giovedì 3 marzo alle ore 15 terzo e ultimo incontro con Ida Paradiso, esperta di marketing strategico e specializzata nel food marketing. Consulente per la promozione e l’export sia nel settore della ...