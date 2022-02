I venti di guerra spaventano i mercati europei | Milano - 2 | 04%

Advertising

NicolaPorro : ?? #Ucraina, la Russia muove la flotta. Terminata da poco la telefonata #Putin-#Biden: cosa si sono detti ?? - classcnbc : VENTI DI GUERRA: CROLLA LA BORSA DI MOSCA I timori di un'invasione russa dell'#Ucraina affossano gli indici di… - Agenzia_Ansa : Borsa: lunedì nero per i venti di guerra, l'Europa brucia 201 miliardi. Milano chiude in forte calo. Spread Btp-Bun… - krudesky : RT @beretta_g: Una deviata interpretazione della Costituzione (“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”) porta a pensare che l… - furiadicheb1985 : #btc resiste anche ai venti di guerra. -

MILANO - Idisull' Ucraina spaventano le Borse di tutto il mondo, con i mercati che si preparano ad un possibile conflitto. In una telefonata con il presdiente ucraino Volodymyr Zelensky , ieri il ...diche soffiano sull'Ucraina, assieme ai timori per un aumento dei tassi Usa più rapido delle attese, hanno mandato ko le Borse europee che, seppur riducendo le pesanti perdite della ...Milano, 14 feb. (askanews) - I venti di guerra che soffiano sull'Ucraina, assieme ai timori per un aumento dei tassi Usa più rapido delle attese, hanno mandato ko le Borse europee che ...Farnesina ha deciso di invitare gli italiani, circa 2mila, a rientrare in Italia. "Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale , tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare nel ...