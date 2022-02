I tifosi dello Spezia contro Italiano | lanciate figurine con il numero 71 – FOTO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ihanno fortemente contestato il loro ex allenatore Vincenzodopo il “tradimento” estivo Non è stata una serata semplice per Vincenzonel suo ritorno a La: ibianconeri lo hanno fortemente contestato. Striscioni, volantini, immagini e addiritturadel tecnico della Fiorentinain campo con impresso il71, che nella smorfia napoletana è L’omm ‘e mmerda. Senza bisogno di ulteriori spiegazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo la serata complicata per Vincenzo Italiano fischiato dai tifosi dello Spezia al suo ritorno da ex, il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto per difendere il tecnico: 'Ho sentito il dovere di parlare di Italiano, è stata una serata surreale per lui. Non sono quella persone che loro hanno cercato di etichettare, ho chiesto scusa perché la mia comunicazione è stata sbagliata ma ho fatto errori che non...