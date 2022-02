I referendum sono l’occasione per il disgelo della società (Di lunedì 14 febbraio 2022) Con i quesiti su eutanasia e cannabis una parte della società civile può riprendere voce dopo due anni di dibattito politico sospeso. Ma su giustizia e legge elettorale i partiti appaiono tentati dalle controriforme Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Con i quesiti su eutanasia e cannabis una partecivile può riprendere voce dopo due anni di dibattito politico sospeso. Ma su giustizia e legge elettorale i partiti appaiono tentati dalle controriforme

Advertising

marcocappato : #Referendum? Torniamo alla Costituzione! 'Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di am… - marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - La7tv : #coffeebreak Marco Cappato 'L'allarme è per la democrazia italiana, spero si torni ad applicare la Costituzione'… - AnnaFollo : RT @La7tv: #coffeebreak Marco Cappato 'L'allarme è per la democrazia italiana, spero si torni ad applicare la Costituzione' #referendum htt… - diegolazzaroeu : RT @SiGarantista: I referendum promossi dal Partito Radicale sono essenziali per riportare la discussione sui diritti, sulle pene e sull'am… -