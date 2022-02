I Rams che vincono il Super Bowl ci dice che si è perdenti sempre fino a prova contraria (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il senso di svuotamento che prende chi gioca un Super Bowl e persino chi vi assiste, nel momento in cui cadono dal soffitto i coriandoli celebrativi, segna la fine di una stagione e unisce vincitori e vinti, pur divisi dal diverso esito. Nella prima mattinata italiana i Los Angeles Rams si sono svegliati campioni Nfl, dopo la vittoria 23-20 sui Cincinnati Bengals al SoFi Stadium, il loro stadio di casa in cui per l’occasione erano però ufficialmente squadra ospite, dunque con spogliatoio e linea laterale diversi dal solito. Hanno vinto segnando il touchdown del sorpasso a 1’25” dalla fine, con un lancio del quarterback Matt Stafford al ricevitore Cooper Kupp, al termine di un possesso di palla durato 4’48”, il più lungo della partita: un esempio di metodicità e precisione nel momento più difficile della gara, ed è anche per questo che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il senso di svuotamento che prende chi gioca une persino chi vi assiste, nel momento in cui cadono dal soffitto i coriandoli celebrativi, segna la fine di una stagione e unisce vincitori e vinti, pur divisi dal diverso esito. Nella prima mattinata italiana i Los Angelessi sono svegliati campioni Nfl, dopo la vittoria 23-20 sui Cincinnati Bengals al SoFi Stadium, il loro stadio di casa in cui per l’occasione erano però ufficialmente squadra ospite, dunque con spogliatoio e linea laterale diversi dal solito. Hanno vinto segnando il touchdown del sorpasso a 1’25” dalla fine, con un lancio del quarterback Matt Stafford al ricevitore Cooper Kupp, al termine di un possesso di palla durato 4’48”, il più lungo della partita: un esempio di metodicità e precisione nel momento più difficile della gara, ed è anche per questo che ...

