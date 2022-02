I Pokémon e gli altri, il mondo ha tanta voglia di giocare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Satoshi Tajiri era un bambino gracile e introverso, negli studi stentava e non aveva molti amici anche perché coltivava un hobby singolare, a volte persino imbarazzante: amava gli insetti di ogni tipo, li cercava, li catturava, li collezionava. Il padre, rappresentante della Nissan, ne era irritato e scandalizzato, la madre cercava di capirlo e aiutarlo, ma cosa poteva fare per un figlio così diverso una casalinga con poca istruzione in quel sobborgo dormitorio chiamato Machida, alla periferia di Tokyo, dove la gente usciva all’alba e tornava a notte fonda? Gli altri ragazzi lo avevano soprannominato Dottor Bug, e lo prendevano in giro, i vicini compativano Tajiri san per quella disgrazia che gli era capitata in famiglia. Satoshi intanto marinava la scuola, correva nei campi e s’inoltrava nei boschi in cerca di quelle piccole creature mostruose che tanto lo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Satoshi Tajiri era un bambino gracile e introverso, negli studi stentava e non aveva molti amici anche perché coltivava un hobby singolare, a volte persino imbarazzante: amava gli insetti di ogni tipo, li cercava, li catturava, li collezionava. Il padre, rappresentante della Nissan, ne era irritato e scandalizzato, la madre cercava di capirlo e aiutarlo, ma cosa poteva fare per un figlio così diverso una casalinga con poca istruzione in quel sobborgo dormitorio chiamato Machida, alla periferia di Tokyo, dove la gente usciva all’alba e tornava a notte fonda? Gliragazzi lo avevano soprannominato Dottor Bug, e lo prendevano in giro, i vicini compativano Tajiri san per quella disgrazia che gli era capitata in famiglia. Satoshi intanto marinava la scuola, correva nei campi e s’inoltrava nei boschi in cerca di quelle piccole creature mostruose che tanto lo ...

