I giornalisti latinoamericani sono sotto assedio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’uccisione di cinquein Messico in poco più di un mese ha risvegliato l’attenzione del paese sui rischi a cuiesposti i professionisti dell’informazione, soprattutto quelli che lavorano per piccoli giornali o radio locali. Ma il problema riguarda tutta l’America Latina. Leggi

Se non proteggiamo i, la nostra capacità di mantenerci informati e di prendere decisioni consapevoli è gravemente compromessa. Quando inon possono svolgere il loro lavoro in ...Vive del lavoro volontario e gratuito die collaboratori che quotidianamente s'... è che siamo in presenza di un voto con il quale i cittadinihanno voluto castigare le ...La violenza contro i giornalisti latinoamericani crea un clima di paura che incide negativamente sulla democrazia, già di per sé impoverita, di molti paesi. Lo fa perché cerca di nascondere la verità, ...