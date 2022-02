I deliri della commerciante di Follonica che caccia dal suo negozio i clienti vaccinati | VIDEO (Di lunedì 14 febbraio 2022) È molto nota sui social grazie ai suoi VIDEO su Youtube in cui propina al suo pubblico no vax strambe teorie che superano il limite della decenza. Poi c’è anche la vita reale, dove le sue convinzioni si tramutano in un messaggio affisso sul portone della sua attività commerciale – un’ottica nel centro di Follonica (in Toscana) – in cui si vieta l’ingresso a tutte le persone vaccinate da meno di 15 giorni. Perché, secondo lei (e solo secondo lei), il bugiardino dei vaccini sostiene che le persone immunizzate debbano rimanere in quarantena. Questa è la storia di Valentina Fosco. Valentina Fosco, la commerciante che caccia i clienti vaccinati Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di “Non è l’Arena”. La trasmissione in onda su La7, condotta da ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) È molto nota sui social grazie ai suoisu Youtube in cui propina al suo pubblico no vax strambe teorie che superano il limitedecenza. Poi c’è anche la vita reale, dove le sue convinzioni si tramutano in un messaggio affisso sul portonesua attività commerciale – un’ottica nel centro di(in Toscana) – in cui si vieta l’ingresso a tutte le persone vaccinate da meno di 15 giorni. Perché, secondo lei (e solo secondo lei), il bugiardino dei vaccini sostiene che le persone immunizzate debbano rimanere in quarantena. Questa è la storia di Valentina Fosco. Valentina Fosco, lacheIl tutto è stato immortalato dalle telecamere di “Non è l’Arena”. La trasmissione in onda su La7, condotta da ...

