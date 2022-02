Hockey femminile, Pechino 2022: Team USA batte la Finlandia 4-1 e raggiunge il Canada in finale per l’oro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Stati Uniti rispettano il pronostico della vigilia e raggiungono il Canada nella finale per la medaglia d’oro nel torneo femminile di Hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Team USA si è sbarazzato in semifinale della Finlandia (che si giocherà la finale per il bronzo contro la Svizzera) con il punteggio conclusivo di 4-1, garantendosi la possibilità di sfidare per la sesta volta della storia (su sette edizioni totali) le canadesi nell’ultimo atto delle Olimpiadi. Avvio di partita abbastanza equilibrato sul ghiaccio del Wukesong Sports Centre di Pechino, con le finniche che riescono a neutralizzare la fase offensiva statunitense concludendo il primo periodo a reti bianche ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli Stati Uniti rispettano il pronostico della vigilia e raggiungono ilnellaper la medaglia d’oro nel torneodisu ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali diUSA si è sbarazzato in semidella(che si giocherà laper il bronzo contro la Svizzera) con il punteggio conclusivo di 4-1, garantendosi la possibilità di sfidare per la sesta volta della storia (su sette edizioni totali) le canadesi nell’ultimo atto delle Olimpiadi. Avvio di partita abbastanza equilibrato sul ghiaccio del Wukesong Sports Centre di, con le finniche che riescono a neutralizzare la fase offensiva statunitense concludendo il primo periodo a reti bianche ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Usa-Finlandia 3-0: semifinale hockey femminile Pechino 2022 in DIRETTA - #Usa-Finlandia #semifinale #hockey - zazoomblog : LIVE – Usa-Finlandia 2-0: semifinale hockey femminile Pechino 2022 in DIRETTA - #Usa-Finlandia #semifinale #hockey - CorriereAlbaBra : Con l'evento di finale under 14 femminile dei 12 e 13 febbraio si è ufficialmente conclusa la Stagione al coperto p… - zazoomblog : Hockey femminile Pechino 2022: il Canada sconfigge la Svizzera per 10-3 e vola in finale - #Hockey #femminile… - ticinonews : Hockey femminile, il Canada non fa sconti alla Svizzera -