Hockey femminile, Pechino 2022: il Canada sconfigge la Svizzera per 10-3 e vola in finale (Di lunedì 14 febbraio 2022) È il Canada la prima semifinalista nel torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La squadra di Troy Ryan supera agilmente la Svizzera con il punteggio di 10-3 e si assicura una medaglia. La finale per l’oro è in programma giovedì alle ore 5:10 e l’avversaria del Canada sarà una tra Stati Uniti e Finlandia. La Svizzera giocherà invece la finale per il bronzo mercoledì alle ore 12:30. Il match inizia con un dominio netto da parte delle nordamericane. Dopo dieci minuti il punteggio è già sul 5-0 grazie alle reti di Thompson, Rattray, Turnbull, Fast e Ambrose. Le elvetiche provano ad accorciare tra fine primo tempo e inizio secondo riescono con i goal di Stalder (in power-play) e Muller (5-2), ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) È illa prima semifinalista nel torneo dialle Olimpiadi Invernali di. La squadra di Troy Ryan supera agilmente lacon il punteggio di 10-3 e si assicura una medaglia. Laper l’oro è in programma giovedì alle ore 5:10 e l’avversaria delsarà una tra Stati Uniti e Finlandia. Lagiocherà invece laper il bronzo mercoledì alle ore 12:30. Il match inizia con un dominio netto da parte delle nordamericane. Dopo dieci minuti il punteggio è già sul 5-0 grazie alle reti di Thompson, Rattray, Turnbull, Fast e Ambrose. Le elvetiche provano ad accorciare tra fine primo tempo e inizio secondo riescono con i goal di Stalder (in power-play) e Muller (5-2), ma ...

