Highlights Emiliano Lauzi | qualificazioni Big Air snowboard maschile VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Idinelledi Big Air dialle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro esegue una grande seconda run, ma non basta per agguantare la finale.chiude infatti leal 22esimo posto con 93.00 punti (23.50 nella prima run, 80.75 nella seconda, 12.25 nella terza) e rimane fuori dai primi 12 che passano il turno. Il migliore delleè il canadese Max Parrot con 164.75 punti, davanti al giapponese Takeru Otsuka (160.00) e allo statunitense Redmond Gerard (158.75). Di seguito, le immagini salienti della prova di. I RISULTATI DELLEPECHINO 2022, IL ...

Advertising

sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights delle qualificazioni di Emiliano #Lauzi nel Big Air di #snowboard (VIDEO)… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Emiliano

Sportface.it

... SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini -Lauzi ore 11.00, SALTO CON GLI SCI: trial ... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...... ma è Scekic che risponde subito con la giocata da: batte il suo uomo sul primo passo e ... Allenatore:Vicenzini Costone : Ricci 5, Scekic 13, Mencherini L. 10, Picchi n.e., ...I video highlights di Emiliano Lauzi nelle qualificazioni di Big Air di snowboard maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro esegue una grande seconda run, ma non basta per agguantare la ...Un augurio cui Sportparma si unisce con forza, nella speranza di rivedere l’amico Romano al più presto sui campi del calcio dilettantistico emiliano. Mister Bernardi, orfano di Setti e Vincenzi, ...