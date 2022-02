Hellas Verona | poker e sogno Europa

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’continua a stupire e la vittoria contro l’Udinese lancia un segnale per l’della squadra di Tudor L’continua a stupire e con la vittoria contro l’Udinese ora sogna anche l’. Il lavoro di Tudor sta dando i suoi frutti e anche ieri la forza del gruppo si è vista. 36 punti e meno 4 dalla Roma e sei dalla Lazio, ma visto l’andamento altalenante delle due squadre capitoline sognare non costa nulla. L’vola e a fari spenti si inserisce nella corsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...poker che conferma tante cose e che fa sognare finalmente ad occhi aperti tutti i tifosi del. L'Europa dista 6 punti, con le romane che precedono in una corsa alla quale l'forse ha ...Al Bentegodi,a tutto gas: 4 - 0 all'Udinese nel 'derby del Triveneto'. L'non lascia scampo ai friulani e con questi tre punti torna a sognare l'Europa. Adesso gli scaligeri sono a 4 ...Il Verona torna subito in campo: all’indomani del successo sull’Udinese, i gialloblù riprendono la preparazione in vista della sfida contro la Roma in programma sabato. Appuntamento dunque fissato per ...Una grande vittoria quella di ieri contro l'Udinese; un poker che conferma tante cose e che fa sognare finalmente ad occhi aperti tutti i tifosi del Verona. Una prova corale ... precedono in una corsa ...